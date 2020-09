‘Het enige wapen dat mensen vaak nog hebben, is publiciteit’

Voor wie nog niet heeft gekeken: dat we sinds vorige week maandag Mr. Frank Visser (plus een collega, waarover later meer) alleen in zijn werkkamer advies zien en horen geven – dus zonder ‘dat is mijn beslissing, de zaak is afgedaan’ – maakt het programma ‘beslist’ niet saai. ,,Helemaal niet, hoe kom je erbij?! Er komen veel verschillende juridische problemen voorbij. Van lekkende huizen en vervelende gemeentes tot mensen die ondersneeuwen in het gebruikelijke ambtenarengedoe. De kleine man vermorzeld door grote instanties, dat is de rode draad.”