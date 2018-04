Het Britse prinsje heet Louis Arthur Charles

Verrassend is de naam niet; de tweede naam Arthur zong al maanden rond in de top vijf van de Britse wedkantoren. Ook Albert, James, Philip, William en Henry waren favoriet bij de bookmakers.

De 'royal baby' kwam maandag ter wereld in het St. Mary's Hospital in Londen. Amper vijf uur na de bevalling wandelde Kate (36) alweer tot in de puntjes gestyled het ziekenhuis uit, met Louis op haar arm. De baby - geboortegewicht 3827 gram, is het derde kind van het stel. Hun andere kinderen zijn prins George (4) en prinses Charlotte (2). Het gaat goed met de baby en zijn moeder Kate, liet William woensdag weten. ,,Iedereen doet het gelukkig prima. Hij slaapt tot nu toe goed en gedraagt zich. En dat is goed.''

De naam van het jongetje bleef tot vandaag een goed bewaard geheim. De afgelopen dagen werd er volop gespeculeerd over de reden voor de late bekendmaking van de naam. Bij prins George, prinses Charlotte en andere leden van de koninklijke familie gebeurde dat volgens traditie twee dagen na hun geboorte. Waarom het in dit geval een dag langer duurde, is onduidelijk. Zeker is wel dat hoe dan ook koningin Elizabeth de naam moest goedkeuren.

Nu zijn derde kind geboren is, is het vaderschapsverlof van prins William begonnen. De baby leek gevoel voor timing te hebben: na een drukke week vol officiële aangelegenheden is Williams agenda voor de komende tijd zo goed als leeg. Desondanks verscheen prins William gisteren toch, geeuwend van de slaap, bij een bijeenkomst. ,,Zijn ogen vielen bijna dicht'', aldus Britse media die zijn vermoeidheid in verband brachten met korte nachten na de geboorte van het prinsje.

Misselijkheid

Net als de vorige twee keer kende ook de jongste zwangerschap van Kate een wat lastig begin. Kensington Palace maakte op 4 september noodgedwongen bekend dat William en Catherine in verwachting waren van een derde kind. Het paleis moest dat nieuws wel naar buiten brengen omdat Catherine vanwege de zwangerschap en de ernstige ochtendmisselijkheid die dat bij haar teweeg bracht, ettelijke afspraken moest afzeggen. Zo kon ze haar zoon George niet naar school brengen op zijn eerste schooldag en in november liet Catherine haar echtgenoot William alleen afreizen naar Finland. In dit geval omdat ze niet lekker was.

Na de moeilijke eerste periode verliep Catherines zwangerschap voor zover bekend zonder noemenswaardige problemen. De hertogin verscheen regelmatig en stralend bij verplichtingen en werkte door tot vijf weken voor de verwachte geboorte. Op 22 maart legde ze samen met William in Londen haar laatste officiële bezoek af voordat ze met zwangerschapsverlof ging. Na de geboorte van het prinsje is de hertogin alleen nog bij het fotomoment voor het ziekenhuis gezien. Ze verblijft momenteel in Kensington Palace waar ze met het gezin woont.

Het derde kindje van William en Kate wordt nummer vijf in de troonopvolgingslijn van koningin Elizabeth (92). Na haar overlijden is het de beurt aan prins Charles, zijn zoon William, George, Charlotte, de baby en daarna Williams broer Harry, die volgende maand trouwt met de Amerikaanse actrice Meghan Markle.

Welcome to the family. Thank you everyone for your kind wishes. Een foto die is geplaatst door null (@kensingtonroyal) op 23 Apr 2018 om 10:05 PDT