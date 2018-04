Het blijft een mysterie waarom Waylon Outlaw in 'Em koos voor songfestival

Het moet Waylon door de ziel hebben gesneden. Ilse DeLange maakte vier jaar geleden als Common Linnet haar internationale droom waar op de succesgolf die opbolde na de tweede plaats op het Songfestival met Calm after the Storm. Maar: dat deed ze zonder de duetpartner die haar met z’n zwoele blik van onder de zwarte hoed naar het zilver had gebracht. Waylon, die er voor bedankte om als werknemer van DeLange verder te gaan, zag het titelloze album van de Common Linnets de Europese hitlijsten bestijgen. Op het livepodium zong JB Meyers zijn partijen op Calm after the Storm. Er verscheen zelfs een versie van die song zonder Waylon.



Pijnlijk allemaal, maar overduidelijk brandstof voor Waylons ambities. Met The World Can Wait - ‘Mijn eerlijkste album ooit,’ aldus de maker - is hij gereed om de door Outlaw in 'Em geopende deuren binnen te sprinten. Of die countryrocker inderdaad in staat is het liedjesfestijn te winnen, valt nog ernstig te bezien, maar de rest van de muzikale voorbereiding is voltooid. Waylon en zijn team hebben hun internationale plannen klaarliggen om in stelling te brengen wanneer de kans zich voordoet. Had OG3NE vorig jaar behalve Lights & Shadows alleen oud-materiaal in de aanbieding, Waylon kan zijn liefde voor vette Amerikaanse country onderstrepen met vers materiaal. Mocht hij na zijn trip naar Lissabon worden gevraagd voor buitenlandse live-optredens, kan hij naadloos doorschakelen.