Hertogin Kate wordt opnieuw tante: ‘Pippa Middleton zwanger van tweede kindje’

Geduld Anouk in The Voice op de proef gesteld: ‘Ik heb een glas wijn nodig’

12 december De blind audition van de 40-jarige Kaan Kurmus in The Voice of Holland vanavond mondde uit in een bijzonder geanimeerd gesprek met de coaches Waylon, Ali B en Jan Smit. De heren namen uitgebreid de tijd voor het uitwisselen van wederwaardigheden. Dit tot ongenoegen van collega Anouk, die als enige niet gedraaid had en op typerende wijze kenbaar maakte dat ze het allemaal veel te lang vond duren. Naar de auditieronde keken vrijdag 2.257.000 mensen, volgens Stichting KijkOnderzoek.