Heroes-actrice Hayden Panettiere kampte jarenlang met verslavingen

Recensie Zwanger & Co van Johan Nijenhuis is een hele bevalling om doorheen te komen

Even lijkt Zwanger & Co progressiever dan je verwacht van een komedie uit de veilige Johan Nijenhuis-stal over baby’s willen, krijgen en hebben. Dat blijkt al snel schijn. Het hokjesdenken is in dit genre niet uit te roeien, dus zet je maar schrap.

4 juli