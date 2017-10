Herman van Veen: Ik ben een mazzelaar, mijn Anne fietst nog

Herman van Veen - Anne

Er waren mooie baby's bij,

maar niet zo lief als jij,

Anne.



Van al dat wit

en zoveel licht

gingen van schrik

je ogen dicht,

Anne.



Even kreeg ik kriebels in mijn keel

maar je had geen pink teveel,

Anne.



Ik stond te blozen

was zo blij,

jij moest er haast

van lachen,

Anne.



Anne,

de wereld is niet mooi,

maar jij

kan haar een beetje

mooier kleuren



Anne,

je hebt nog heel wat voor de boeg,

maak je geen zorgen,

daarvoor is het nog te vroeg,

veel te vroeg.



De wijzers van de klok gaan snel,

dat merk je later wel,

Anne.



Van de pot naar de w.c.

gaat een, twee, huppekee,

Anne.



Je hebt net je bromtol uitgepakt

of je bent alweer een jaar

ouder.

Voor ik goeiemorgen zeg,

ben jij op je brommer weg,

Anne.



Anne,

de wereld is niet mooi,

maar jij

kan haar een beetje

mooier kleuren.



Anne,

je hebt nog heel wat voor de boeg,

Maak je geen zorgen,

daarvoor is het nog te vroeg,

veel te vroeg.



Er waren mooie baby's bij,

Maar niet zo lief als jij,

Anne.



Alleen de ogen van je moeder

waren net zo mooi als jij,

Anne.