Herman van Veen 31 keer in Carré

Michelle Obama op trouwdag: Barack, je bent een uitzonderlijke man

17:16 Barack en Michelle Obama vieren vandaag de liefde. 25 jaar geleden stapten de twee in het huwelijksbootje en nu, een kwart eeuw later, is de voormalig president van de Verenigde Staten voor zijn vrouw nog steeds haar beste vriend. ,,En de meest uitzonderlijke man die ik ken. Ik hou van je'', schrijft Michelle vandaag bij een prachtige trouwfoto.