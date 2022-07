Herman van der Zandt verlaat Tour de France voor schoolmusical zoontje

Voor een spandoek met woorden als ‘bistro’ en ‘nous’ begint Van der Zandt zijn verhaal. ,,Als je achter mij kijkt, zou je zeggen: ik zit al in Parijs. Maar zoals we allemaal weten, Parijs is nog ver. Nee, ik zit in Utrecht. Waar ik woon en waar mijn zoon zijn afscheidsmusical van groep 8 heeft.”



Normaal gesproken is Van der Zandt de verslaggever op locatie in de Tour de France. En doet hij interviews met renners die dan 's avonds te zien zijn in De Avondetappe. Toch voelde het voor de NOS-verslaggever alsof hij niet ver van zijn werk weg was. ,,Het ging ook over de Tour de France, die kwam hier ook aan. En die werd gewonnen door Mathieu van der Modderpoel. Er was ook een verslaggever die de renners gingen interviewen, dus volgens mij was ik helemaal niet uit de Tour.”