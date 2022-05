Herman Hofman moet na tien jaar weg bij 3FM om onbekende redenen

UpdateHerman Hofman moet binnenkort weg bij 3FM. Dat maakte de dj maandag bekend in zijn middagprogramma. Hofman was bijna tien jaar lang op de zender te horen. Hij heeft naar eigen zeggen geen reden te horen gekregen voor zijn gedwongen vertrek.

,,Het zijn zenuwslopende maanden hier bij 3FM door de reorganisatie”, aldus Hofman. ,,Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik verlies niet alleen mijn programma, maar ik moet ook weg bij 3FM. Ik ben niet ingedeeld in de nieuwe programmering.” De dj zegt dit heel moeilijk te vinden om te accepteren. ,,Het voelt alsof ik gedumpt word door een vriendin waar ik tien jaar lang alles voor heb gegeven. En dat er geen reden wordt gegeven, maakt het moeilijker.”

Het is niet duidelijk wanneer Hofman exact moet stoppen, hij vermoedt na de zomer. ,,Ik ga de laatste maanden dat ik nog aan de bak ga alles eruit halen”, beloofde hij zijn luisteraars. ,,Elke seconde radio die ik nog heb ga ik opzuigen.” De dj besloot zelf het nieuws nu al te delen. ,,Ik kan niet doen alsof. Het zou niet werken als ik hier de hele tijd mee rond moest lopen.”

De show van Hofman is het derde programma in korte tijd waarvan wordt bekendgemaakt dat het moet stoppen. Ook de middagshow van Frank van der Lende en Eva Koreman wordt geschrapt. De laatste uitzending van Welkom bij de club! is te horen op 23 juni. Ook deze dj’s waren ‘heel pissig, boos en gefrustreerd’ over dit besluit.

Van der Lende liet aan het AD weten ‘in het duister te tasten naar de redenen van 3FM'. Uit een programmaschets in handen van deze site blijkt dat Van der Lende naar de avond tussen 19.00 en 22.00 uur verhuist en Eva Koreman niet langer doordeweeks te horen zal zijn, maar in het weekend tussen 10.00 en 13.00 uur.

Sander Hoogendoorn zal op zijn plek te horen zijn in de nieuwe programmering. Hoogendoorn meldde in april dat zijn programma Sanders Vriendenteam moet verdwijnen. Zijn laatste uitzending is op 24 juni. De dj noemde het programma ‘het leukste dat ik ooit heb gedaan op de radio’ en liet weten ‘het superjammer te vinden’ dat de stekker eruit gaat.

Een woordvoerder van 3FM laat in een korte reactie weten dat de zender ‘met de omroepen in gesprek is over de programmering van volgend jaar. We bedanken Herman voor alles dat hij in de afgelopen jaren voor 3FM heeft gedaan en wensen hem veel succes met zijn toekomst’. Een specifieke reden voor het vertrek wordt in de verklaring niet genoemd. 3FM kampt al een paar jaar met tegenvallende luistercijfers.

