Herman Finkers’ hitfilm Beentjes van Sint-Hildegard passeert 700.000 bezoekers

In totaal zagen tot nu toe meer dan 700.000 mensen de film van Finkers. Het is daarmee de best bezochte Nederlandse film van het jaar.



De Beentjes van Sint-Hildegard van regisseur Johan Nijenhuis vertelt over een Twents echtpaar dat na 35 jaar huwelijk de balans opmaakt en zich afvraagt of ze allebei wel echt gelukkig zijn. De hoofdrollen worden gespeeld door Finkers en Johanna ter Steege. De Twentse komiek schreef ook het scenario voor de film, die nog in bijna honderd zalen draait.



De film heeft zoveel impact dat er inmiddels zelfs filmreizen worden georganiseerd naar de bedevaartskerk in de Duitse wijnstad Rüdesheim, die een grote rol speelt in het verhaal. De film geldt komende week ook als een van de grote kanshebbers bij de uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. Nijenhuis en Finkers sluiten niet uit in de toekomst samen nog een speelfilm te ontwikkelen.