Herhaling Tussen kunst en kitsch in trek: goed voor ruim 1,5 miljoen kijkers

De herhalingen van het programma Tussen kunst en kitsch blijven het goed doen deze zomer. Een aflevering die afgelopen seizoen werd opgenomen in het Groninger Museum trok woensdagavond ruim 1,5 miljoen kijkers. Het was daarmee na het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma van de avond, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

In de aflevering werden onder meer een oude bijl, twee schilderijen en een zilveren schrijfveer getaxeerd. De herhalingen van Tussen kunst en kitsch stonden de afgelopen weken ook al continu in de top 3 van best bekeken programma’s. De derde plaats was woensdagavond voor het NOS Journaal van 18.00 uur, waar ruim 1,1 miljoen mensen de tv voor aanzetten. Ook De rijdende rechter op NPO1 deed het weer goed en behaalde een vierde plek op de lijst, met ruim 1,1 miljoen kijkers.

De best bekeken programma’s op RTL4 waren het Half acht nieuws en B&B vol liefde (allebei 1 miljoen kijkers). De eerste vermelding van SBS6 in de kijkcijferlijst is De Oranjezomer, waar 868.000 mensen op afstemden.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: