Henk Poort staat weer met Floor Jansen in Carré

Tony Junior: ‘Maan is de liefde van mijn leven’

11:11 Maan en Tony Junior vormen dan al bijna twee jaar geen koppel meer, toch blijft de zangeres ‘de liefde van zijn leven’. Dat vertelt de dj in gesprek met RUMAGTV, waarin hij te gast was om te praten over zijn zoektocht naar de ware in The Bachelor. ,,Zij is de liefde van mijn leven en dat zal ze altijd blijven.”