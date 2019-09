Henk Poort overspoeld met reacties op metallied: Goed voor je ego

VideoOperazanger Henk Poort is aangenaam verrast door het succes van zijn metalcover van de Sound of Silence in de Beste Zangers. Hij werd gisterochtend wakker met berichten van over de hele wereld. ,,Dat is voor je ego heel lekker.”

Of hij aan had zien komen dat zijn lied voor Floor Jansen, leadzangeres van metalband Nightwish, op nummer 1 in de iTunes-lijst zou komen? Henk Poort grinnikt: ,,Als ik zou weten wat precies een hit wordt, dan zou ik ‘m gisteren al geschreven hebben.”

Natuurlijk had hij wel gehoopt dat zijn deelname aan kijkcijferkanon Beste Zangers een nummer zou opleveren dat zou scoren. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat er uit het AvroTros-programma een hit voortvloeit. Denk aan Davina Michelle vorig jaar met Duurt te lang. Maar zo'n impact als zijn versie van Sound of Silence nu heeft, had hij niet verwacht. ,,De boel is ontploft. Ik werd zondagochtend wakker met duizend nieuwe volgers op Instagram en zag berichten van over heel de wereld. Mensen uit Amerika, Engeland, Duitsland, Spaanstalige landen, die erg te spreken zijn over mijn versie. Ik kan je vertellen dat het heel lekker is voor je ego als je zo opstaat.”

Comfortzone

Hij kende het lied in het origineel van Simon & Garfunkel uiteraard, maar op het lijstje van Floor Jansen stond de versie van metalband Disturbed. ,,Ik had nog nooit van die hele band gehoord, maar ik vond het verhaal van Floor mooi, dat haar ouders graag naar het origineel luisterden en dat hun versie haar weer naar haar jeugd bracht”, legt Poort zijn keuze uit. Hij ging aan de slag met zijn zangcoach, want metal zingen vraagt om heel andere technieken dan opera. ,,Voor het nummer moest ik echt uit mijn comfortzone. Ik moest zingen met distortian, om een rauw randje op mijn stem te laten horen. Na twee uur oefenen had ik het onder de knie.”

En zo boort Poort op 63-jarige leeftijd een heel nieuw publiek aan. De oudere generatie kent hem van onder meer de musical Phantom of the Opera of als lid van De 3 Baritons. ,,Voor de jongere generatie was het toch een tijdlang: ‘Henk Poort, nooit van gehoord’. Al vind ik dat niet erg hoor, ik ben dit vak niet ingegaan om Bekende Nederlander te worden, maar omdat ik zo graag zing”, zegt de operazanger. ,,Ik moet zeggen dat de aandacht nu wel zeer welkom is, nu ik binnenkort het theater inga met mijn solovoorstelling Helden, waarin ik nummers zing uit opera’s, musicals en Nederlandstalige repertoire.”

Een nieuwe carrière als metalzanger, dat zit er niet in. ,,Dit was gewoon leuk om eens uit te proberen.”