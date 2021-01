Hello Dolly! voelt nu voor Simone Kleinsma als een weggeëbde droom

,,We zouden nu net klaar zijn geweest met de landelijke tournee, de laatste show was begin januari gepland”, vertelde Kleinsma, die de titelrol van joviale koppelaarster speelde. ,,De herinnering is na negen maanden weggeëbd, alsof het een droom is geweest. Ik denk wel eens: goh, wat zou dat leuk zijn als we nu eens Hello Dolly! zouden gaan spelen.”

Rouw

De cast en crew waren ‘in de rouw’ toen de voorstelling moest worden gecanceld. ,,Kosten noch moeite waren gespaard, er zat zoveel werk in de decors en de dansnummers. We dachten allemaal: over drie, vier weken staan we weer op het podium. We waren echt lamgeslagen toen dat niet het geval bleek te zijn.”



De 62-jarige Kleinsma wordt na tien maanden coronacrisis ‘appellig’ van het niet spelen. ,,Het is mijn passie, mijn leven om op het toneel te staan en mensen te vermaken. Dat kan ik nu niet meer, dat mis ik. Ik wil zo graag weer plannen maken, maar alles is nu onmogelijk want je hebt geen idee of iets door kan gaan.”