Hello Dolly! terug op de planken met Simone Kleinsma

De nieuwe Nederlandse versie wordt gemaakt door De Theateralliantie en Medialane, het bedrijf van Iris van den Ende. De musical zal vanaf februari 2020 in de Nederlandse theaters te zien zijn; de première is begin maart in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

De musical Hello Dolly! vertelt over een koppelaarster die zichzelf heeft voorgenomen de selfmade miljonair Horace Vandergelder voor zich te winnen. Zij doet dit terwijl de twee winkelbedienden van Vandergelder voor het eerst naar New York reizen om echte liefde te vinden.

,,Ik heb het geluk gehad dat ik toevallig vorige zomer Bette Midler in de voorstelling heb gezien. Het was fantastisch en zij is een groot voorbeeld. Dolly was altijd al één van de rollen op mijn wensenlijstje; het spelen van een charmante diva met een rits mannen die om mij heen dansen, een prachtig decor, kostuums, veren…alles erop en eraan. Een suikertaart van een voorstelling, heerlijk!’’, reageert Kleinsma. ,,Ik heb ja gezegd op deze rol omdat we met deze voorstelling alle glamour en grootsheid naar de Nederlandse theaters gaan brengen.’’