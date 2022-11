Hélène Hendriks blijft op maandag HLF8 presenteren

Hendriks gaat zich de komende tijd focussen op het WK voetbal en leek daarom helemaal te stoppen met de talkshow. Gisteren heeft ze een gesprek met de bazen bij Talpa gehad en de uitkomst daarvan is dat ze tot het einde van het jaar op maandagen het programma blijft presenteren. Leonie ter Braak, die over gaat stappen naar RTL 4 doet de overige dagen.



,,Ik vind het ook best wel leuk geworden de laatste tijd", vertelde Hendriks vanavond. ,,Zeker in dat nieuwe format en ik weet heus wel dat ik dat ook beter moet doen. Zoals vandaag, dat was een beetje rommelig. Het was een kippenhok. Daar heb ik af en toe last van, maar dan moet ik iets meer leiding geven. Ik heb er best wel lol in en ik vind het heel leuk om die maandag te blijven doen, want daar zit ook heel veel sport in.”



Hendriks zou eigenlijk namens de Talpa-zenders afreizen naar Qatar om het WK te verslaan. De presentatrice was echter harder nodig bij de programma's op de zender. Daarom is Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol, nu de verslaggever ter plaatse.