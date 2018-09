Helene Fischer maakt de schlager weer hot

Soulkanon Jimi Bellmartin winnaar eerste The Voice Senior

14 september De 69-jarige Jimi Bellmartin uit het Brabantse Vught is vanavond de winnaar geworden van het eerste seizoen van de RTL4-kijkcijferhit The Voice Senior. Het van oorsprong Molukse soulkanon kreeg van tv-kijkers de meeste stemmen. De rasvocalist mag een kort album opnemen, optreden in de Ziggo Dome en knallen tijdens een concert van Marco Borsato in Carré.