Heleen van Royen wordt weer oma: dochter Olivia zwanger van tweede

Sophie El­lis-Bex­tor: ‘Ik werd op mijn 17de verkracht door een man van 29’

Zangeres Sophie Ellis-Bextor (42) is als 17-jarig meisje verkracht door een man van 29. Ze werd daarbij ontmaagd. Dat stelt ze in een voorpublicatie van haar autobiografie, die binnenkort verschijnt. Ze vertelt niet wie de man is, want daar gaat het haar niet om. Ze wil iedereen meegeven waar de grens ligt tussen goed en slecht, inclusief haar eigen vijf zoons. 'Ik wil dat ze actief de wens hebben dat de andere persoon ook gelukkig is.'