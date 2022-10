Hele seizoen Peter Pannekoek al uitverkocht vóór première

,,De tour van mijn nieuwe voorstelling DNA is tot en met juni uitverkocht, wat gestoord is!”, schrijft Pannekoek. ,,Of mensen denken: ‘het is goedkoper om op te warmen in het theater dan thuis.’” In de show reflecteert Pannekoek op de vraag wat je als mens achterlaat in dit leven. Het is zijn eerste voorstelling na de oudejaarsconference die hij afgelopen december maakte.