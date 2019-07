Heidi Klum trouwde maanden geleden al in het geheim

De Amerikaanse entertainmentsite ontdekte aan de hand van een openbaar ambtelijk stuk dat Heidi en Tom een huwelijkscertificaat hebben. Bronnen bevestigden daarna dat de blondine en de 29-jarige Duitse leadgitarist van de rockband Tokio Hotel elkaar al op 22 februari het jawoord hebben gegeven.



Die datum heeft een speciale betekenis voor het stel. Heidi en Tom hebben elkaar namelijk ontmoet op 22 februari 2018. In december maakten ze bekend dat ze waren verloofd.



Het is het derde huwelijk voor de Duitse presentatrice. Eerder was ze zeven jaar getrouwd met zanger Seal. Met hem heeft ze vier kinderen. Van 1997 tot 2000 was ze de vrouw van stylist Ric Pipino. Kaulitz is ook al eerder getrouwd geweest. In 2015 stapte hij in het huwelijksbootje met model en haarstyliste Ria Sommerfeld. Binnen een jaar was dat huwelijk alweer voorbij en vroeg Tom de scheiding aan.