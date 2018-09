Heidi Klum stopt na 16 jaar Project Catwalk

,,Na 16 geweldige seizoenen zeg ik 'Auf Wiedersehen' tegen Project Runway, een show waarvoor ik de eer had die te mogen maken en presenteren. Ik ben enorm trots op de show, die altijd een speciaal plekje in mijn hart zal hebben," zei Klum in een verklaring. Ze gebruikte het Duitse zinnetje altijd om afscheid te nemen van een kandidaat die was afgevallen. Ook Gunn had lovende afscheidswoorden voor de makers en de fans van het programma.