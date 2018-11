Heftige liefde, politiek en steeds weer dat pakje boter

‘Mag ik een glaasje jenever of is dat hier wettelijk verboden?’' Zo luidde de openingszin van Bernardo Bertolucci toen hij in 2013 het International Filmfestival Rotterdam bezocht om zijn, naar nu blijkt, laatste film Io e Te (Jij en Ik) voor te stellen.



Het gevolg van het verzoek was dat de verslaggever van het AD die ochtend om 11.00 uur al aan de jenever zat. Bertolucci verplaatste zich in een rolstoel, als gevolg van een mislukte rugoperatie. Het euvel had geen invloed op zijn gevoel voor humor. ,,Ik ben gevraagd om het vervolg op Intouchables (de Franse filmhit over een man in een rolstoel, red.) te regisseren.’' De regisseur kende ook de Nederlandse filmwereld redelijk. In interviews vroeg hij altijd naar het regieduo Pim de la Parra en Wim Verstappen, makers van onder meer Wan Pipel en Blue Movie. ,,Met een van hen heb ik op het filmfestival van Oberhausen mijn eerste joint gerookt. Ik weet alleen niet met wie van de twee. Dat is natuurlijk een goed teken.’’



In interviews met filmjournalisten was Bertolucci altijd openhartig over zijn werk en leven. Een vast onderdeel was altijd de schandaalfilm Last Tango in Paris (1972) met Marlon Brando en Marie Schneider in de hoofdrollen. De film, algemeen beschouwd als een meesterwerk, was vooral berucht om de anale verkrachtingsscène waarbij Brando een pakje boter gebruikte.



Maria Schneider verklaarde nadien, ook in een interview met het AD, dat zij het gevoel had door beide mannen misbruikt te zijn. Bertolucci verklaarde in Rotterdam dat hij spijt had dat hij Schneider nooit zijn excuses had aangeboden. ,,Het idee voor deze scène is spontaan op de set ontstaan. Brando smeerde een boterham en kwam zo op het idee om boter te gebruiken. Mijn fout was dat ik Maria daar niet van op de hoogte stelde. Mijn plan was om haar spontaan op de scène te laten reageren. Jammer dat ik haar nooit om vergeving heb kunnen vragen.’' Schneider overleed in 2011 op 58-jarige leeftijd.