'Hefners vrouw Crystal (31) erft geen rooie cent'

Playmate Harris trouwde op nieuwjaarsdag 2012 in de Playboy Mansion. Maanden eerder had ze nog de benen genomen omdat ze begon te twijfelen of een huwelijk met een zestig jaar oudere man wel zo’n goed idee was.



Na het huwelijk zette ze Hefner even voor gek toen ze verklaarde dat ze slechts één keer - en dan nog heel kortstondig - de liefde met hem had bedreven. ,,Het duurde zowat twee seconden, en het was voorbij”, zei ze. Dat belette Hefner niet onlangs te verklaren dat hij tot zijn laatste dag bij Crystal wilde blijven. Hij maakte zich geen zorgen over het grote leeftijdsverschil. ,,Dat speelt geen rol. Hoeveel tijd me ook nog rest, we willen die samen doorbrengen.''



Toch nam hij naar verluidt Crystal niet op in zijn testament en liet hij haar een huwelijkscontract tekenen waaruit blijkt dat ze op geen cent van zijn fortuin aanspraak kan maken. Hefners vermogen, dat wordt geschat op 43 miljoen dollar, zal volgens US Weekly verdeeld worden onder zijn vier kinderen, de universiteit van Zuid-Californië en liefdadigheidsinstellingen. Waarom de blondine niet meedeelt in de buit, is niet bekend.