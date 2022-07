HBO Max blundert met ondertiteling homoserie: ‘gay is nicht’ en ‘lesbian is pot’

De Nederlandse tak van streamingdienst HBO Max biedt excuses aan voor een homo-onvriendelijke vertaling van een van haar shows. In de Amerikaanse serie Looking, waarin een groep homoseksuele vrienden in San Francisco centraal staat, zijn woorden als ‘gay’ en ‘lesbian’ vertaald naar ‘nicht’ en ‘pot’. Het is niet voor het eerst dat HBO Max kritiek krijgt op de ondertiteling.

Een oplettende kijker wees HBO op het broddelwerk. ‘We kunnen zeggen dat we het ‘ronduit vervelend’ vinden, maar dat dekt de lading niet’, reageert een webcaremedewerker op Twitter. ‘We hebben dit met de hoogste prioriteit doorgegeven en we gaan intern kijken hoe we dit structureel kunnen aanpakken. Onze oprechte excuses hiervoor’.

Honderden klachten

HBO Max, sinds 8 maart beschikbaar in Nederland, is de streamingdienst van het bekende Amerikaanse productiehuis WarnerMedia. Het neemt daardoor een schat aan bekende films en series mee, waarvan HBO-hits als Game of Thrones, The Wire en Euphoria slechts een fractie vormen. Series als Friends en Gossip Girl zijn er ook te vinden, evenals de superheldenfilms van DC, de cartoons van Cartoon Network en natuurlijk de films van WarnerBros en de HBO Max-originals.

Na de lancering verschenen op sociale media honderden klachten van kijkers die opmerkten dat niet alle programma’s op de nieuwe zender Nederlandse ondertiteling hadden. HBO Max erkende dat er ‘sommige programma’s’ zijn waarbij deze functie nog niet werkt. Ook kwamen er veel klachten binnen over onjuiste of slechte vertalingen.

Streamingdiensten in Nederland

Van alle streamingdiensten die in Nederland beschikbaar zijn, scoort Netflix het beste als het gaat om tevredenheid bij kijkers. Volgens marktonderzoeker Telecompaper is de zogeheten net promotor score van Netflix wel flink gedaald. Evengoed is Netflix nog altijd de nummer een.

De net promotor score wordt berekend door het percentage mensen dat de streamingdienst een score van 6 of lager geeft, af te trekken van het percentage mensen dat de dienst minstens een 9 geeft. Netflix heeft op basis van deze berekeningen een score van 33. Dat was in het slotkwartaal van 2021 nog 51. Videoland en Disney+ volgen met scores van respectievelijk 24 en 20. HBO Max is de nummer vier met een score van 15.

