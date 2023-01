HBO kondigt na twee afleveringen nu al vervolg The Last of Us aan

De nieuwe HBO-serie The Last of Us is nu al verlengd met een tweede seizoen. De reacties op de eerste twee verschenen afleveringen zijn zo goed dat de streamingdienst alvast een vervolg heeft besteld.

De aftrap werd anderhalve week geleden in de Verenigde Staten door 4,7 miljoen mensen bekeken. Daarmee was het na House of the Dragon de best bekeken première van HBO. Inmiddels is dat aantal kijkers al opgelopen tot meer dan 22 miljoen.

Recensenten waren bovendien overwegend positief over The Last of Us, dat gebaseerd is op de gelijknamige PlayStation-game. Eerdere verfilmingen van games werden doorgaans niet goed ontvangen. Ook deze site gaf de serie vier sterren: ,,Slim schrijfwerk en een goede chemie tussen de acteurs maken de groeiende relatie tussen Joel en Ellie een feestje om naar te kijken.‘’

The Last of Us speelt zich af in de Verenigde Staten, twintig jaar nadat de moderne beschaving is vernietigd. Joel, een van de mensen die het heeft overleefd, wordt ingehuurd om het 14-jarige meisje Ellie uit een quarantainezone te smokkelen. De hoofdrollen zijn voor Pedro Pascal en Bella Ramsey.

