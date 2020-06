Hazes-cover van ex-verslaafde raakt André: ‘Je klinkt als hij’

,,Ik droom dat we allemaal gelukkig kunnen worden en gelukkig kunnen leven, iedereen met elkaar’’, begon Ricardo vanavond, gevraagd naar zijn toekomstdromen. De van origine Surinaamse man is de positiviteit zelve, terwijl hij veel heeft meegemaakt.



Als jongen zat hij in een band, alles ging goed. ,,Totdat een landgenoot mij een sigaretje gaf’’, zei Ricardo. ,,Zo ben ik aan de drugs gekomen.’’ In de sigaret zat heroïne. ,,Ik was veertien. Ik ben mijn huis kwijtgeraakt, je bent dan op straat, je wordt wantrouwig, angstig, paranoia.’’ Hij was uiteindelijk 30 jaar verslaafd, tot hij in 2006 bij het Leger des Heils belandde, waar hij nog steeds vrijwilligerswerk doet.



Zijn collega’s moedigden hem aan om weer te gaan zingen. Zo kwam hij vanavond in de SBS-show terecht. ,,Mensen denken misschien: ach, die Ricardo heeft ze niet allemaal op een rijtje. Maar dat vind ik juist leuk! Want wanneer ik dan iets gepresteerd heb, dan zie je ze allemaal met hun mond vol tanden staan, van: hè, is hij dat?’’



Met de mond vol tanden stond de jury zeker. Henk Poort, Davina Michelle, Trijntje Oosterhuis en Ali B drukten al snel op hun knop om aan te geven dat hij volgens hen door moet naar de volgende ronde. Het wachten was natuurlijk op Hazes zelf, die het lied grotendeels met gesloten ogen aanhoorde. Uiteindelijk ging ook hij overstag en zelfs staan.