Harvey Weinstein nu ook in de steek gelaten door echtgenote

Musical The Lion King passeert 700.000 bezoekers

10 oktober De nieuwe Nederlandse versie van de musical The Lion King heeft inmiddels meer dan 700.000 bezoekers getrokken. Dat maakte directeur Albert Verlinde van producent Stage Entertainment vanavond bekend op de eerste verjaardag van de voorstelling. The Lion King is al precies 365 dagen te zien in het Circustheater in Scheveningen.