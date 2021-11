Popster Harry Styles (27) heeft deze week zijn concert in de Amerikaanse stad Milwaukee onderbroken om een fan te helpen uit de kast te komen. De voormalig One Direction-zanger las een bord dat de 23-jarige student McKinley McConnell omhooghield en richtte zich vervolgens tot haar moeder, die elders in de arena zat. ‘Dit moment draag ik voor altijd mee.’

‘Mijn moeder zit in vak 201. Help me uit de kast komen’, las het bordje dat McKinley in de lucht hield bij het Fiserv Forum. Harry spotte haar boodschap en ging naar de student politicologie toe, die zelf op de vloer vlakbij het podium stond. De artiest liet de lichten aanzetten en informeerde naar de naam van de moeder.

,,Wat wil je tegen je moeder zeggen?’’ vroeg hij, blijkt uit video’s van fans in het publiek. ,,Er zijn heel veel mensen’’, riep de fan over de uitverkochte zaal, waarin 18.000 mensen passen. ,,Klopt, wist je dat niet?’’ lachte Harry. ,,Heb je dit wel doordacht?’’



Hij gaf haar de kans zelf in de microfoon te praten, maar ze had liever dat hij het vertelde. De zanger liep naar de andere kant van het podium, keek naar het vak waar de moeder zat en riep: ,,Lisa, she’s gay!’’

De vrouw was inmiddels op de grote schermen te zien en sloeg haar handen voor haar gezicht van emotie, terwijl het publiek juichte. ,,Ik wil het moment niet verpesten’’, zei Harry grappend. ,,Maar zou het niet mooi zijn als jullie iets dichterbij elkaar zaten?’’

De fan uit Los Angeles en haar moeder zaten zo ver uit elkaar omdat McKinley op het laatste moment een kaartje voor haar had gekocht en zij niet graag op de kolkende vloer staat, zegt ze tegen NBC News.

Ze spreekt van ‘een moment dat ik voor altijd met me meedraag’. ‘Bedankt dat je een veilige plek voor mij creëerde’, richtte ze zich tot Styles op Twitter.

McKinley denkt dat haar moeder wel vermoedens had over haar geaardheid voordat ze via Harry uit de kast kwam. ,,Achteraf zei ze tegen me: je hebt altijd al gevoel voor grootse gebaren gehad. Ik ben meer dan gezegend met ouders die me zo steunen. Mijn moeder bleef maar zeggen dat ze van me houdt en trots is.’’

Hoe mooi de moeder de avond ook vond, het was wel een beetje overweldigend. ,,Ze moest huilen. Ik had niet verwacht dat ze zoveel moest huilen, ik denk dat ze gewoon onder de indruk is van dit alles. Ze werkt in een school en leerlingen kwamen naar haar toe en begonnen erover.’’ Moeder Lisa Bibik vond de gebeurtenis een ‘eer’ en iets wat je ‘één keer meemaakt in je leven’.

McKinley, die al fan was van One Direction en Harry al jaren volgt, is nog altijd in shock. ,,Ik kan het nog niet helemaal bevatten. Ik zie mezelf hier niet snel van bijkomen.’’

Het was niet de eerste keer dat Harry een fan uit de kast helpt te komen. Onlangs hielp hij bijvoorbeeld een toeschouwer door tijdens zijn concert met diens zogenoemde bisexual-vlag te wapperen.

