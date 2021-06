Harry Sacksioni werd 40 jaar lang gestalkt: ‘Ineens sloegen de stoppen door’

NOS-verslagge­ver vertrekt na beschuldi­gin­gen seksueel overschrij­dend gedrag

13:58 De hoofdredactie van de NOS heeft de samenwerking met een verslaggever, die in april werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, beëindigd. Dat brengt de nieuwsorganisatie vandaag naar buiten via een verklaring. Volgens de hoofdredactie was er een ‘onwerkbare situatie’ ontstaan.