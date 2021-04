Harry Potter-actrice Helen McCrory (52) overleden

‘Met een gebroken hart moet ik vertellen dat de prachtige en geweldige Helen McCrory thuis in alle rust is overleden na de strijd tegen kanker’, laat Lewis weten op Twitter. ‘Ze was omringd door heel veel liefde, familie en vrienden.’

In 2007 stapten McCrory en Lewis in het huwelijksbootje. Samen hebben ze twee kinderen. De actrice kreeg grote bekendheid door haar rol van Narcissa Malfoy-Black in de Harry Potter-reeks. Ook speelde ze Polly Gray in Peaky Blinders en Cherie Blair in The Queen.

‘Ze overleed zoals ze heeft geleefd: onverschrokken’, vervolgt Lewis. ‘God, wat houden we van haar en we hebben zo veel geluk gehad met haar in ons leven. Ga nu maar, liefste, naar boven. En dank je wel.’

Volledig scherm Damian Lewis (L) en Helen McCrory (R) © EPA

Volledig scherm Helen McCrory © BBC/The Forge/Nick Wall