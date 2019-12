Harry en Meghan tijdens de kerstdagen gespot op Vancouver Island

Geen bericht heeft de afgelopen jaren zoveel belangstelling opgeroepen als de mededeling op kerstavond dat Harry en Meghan in 'Greater Victoria' vakantie vierden, aldus de Times Colonist in een toelichting op het artikel. De krant respecteerde daarbij de privacy van het paar door niet precies te beschrijven waar ze verbleven, maar alleen te berichten over uitstapjes waarbij ze ook door het publiek waren gezien.



‘Daarnaast was ook de onverwachte en ongebruikelijke aanwezigheid van veiligheidsbeambten opgevallen’, aldus de krant. Dat Harry en Meghan, met zoon Archie, juist dit deel van Canada hadden uitgekozen was van groot lokaal belang, en dat was ook een reden om hun aanwezigheid te melden. Dat ze in Canada waren was overigens bekend. Op 20 december had nota bene premier Justin Trudeau hen via een tweet welkom geheten in het land. ‘We wensen jullie een rustig en gezegend verblijf in Canada. Jullie zijn bij vrienden en zijn hier altijd welkom’, aldus Trudeau.



Een aantal lezers van de Times Colonist vond echter dat de krant het verblijf uit privacy overwegingen helemaal had moeten negeren en ook Britse tabloids spraken er schande van. Die waren liever zelf indiscreet geweest en het is goed mogelijk dat binnenkort toch opnamen opduiken van Harry en Meghan in Canada.