Harry en Meghan staan achter Oekraïne

Ombudsman NPO krijgt klachten over uitzendin­gen Ongehoord NL

De Ombudsman van de NPO heeft de afgelopen meerdere dagen klachten binnengekregen over de eerste tv-uitzendingen van nieuwe omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om klachten over ‘onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid’. Dat heeft ombudsman Margo Smit gemeld. Ze gaat bij ON een reactie op de klachten halen, zoals de klachtenprocedure voorschrijft.

24 februari