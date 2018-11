Harry en Meghan lachen om variétégrapjes Greg Davies

,,Alle vrijgezelle vrouwen waren toch een beetje teleurgesteld toen Harry van de markt bleek te zijn", citeerde Davies zijn 78-jarige moeder. ,,Alsof zij ooit kans maakte." Meghan en Harry lachten net zo hard als de rest van het publiek. De hertogin gaf Davies, die de avond presenteerde, zelfs applaus, zagen aanwezige verslaggevers. Harry en Meghan trouwden op 19 mei, gisteren precies een halfjaar geleden, in Windsor. De twee maakten hun verloving vorig jaar november bekend, ruim een jaar nadat de prins zijn relatie met de Amerikaanse bevestigde. Dat deed Harry op een ongewone manier; in november 2016 stuurde hij via Kensington Palace een krachtig statement uit, waarin hij de pers vroeg zijn vriendin met rust te laten.

Aan het begin van de avond stond Davies meteen stil bij het grote nieuws dat Harry en Meghan vorige maand bekendmaakten: in het voorjaar verwachten ze hun eerste kindje. ,,Zoals ze dan in koninklijke kringen zeggen: one is thrilled that two will become three!’’