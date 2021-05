Harry en Meghan hadden stiekeme date in supermarkt: ‘Deden alsof we elkaar niet kenden’

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben aan het begin van hun relatie stiekem afgesproken in een Londense supermarkt. Ze deden of ze elkaar niet kenden en hielden contact via sms. ,,Ik had een pet op en keek naar de vloer.’’

Het was de eerste keer dat de Amerikaanse Meghan naar Engeland was gekomen om bij de prins te logeren, vertelt Harry (36) in de podcast Armchair Expert van Dax Shepard. Dat was vermoedelijk in 2016, toen de actrice al internationaal bekend was dankzij de serie Suits.

Omdat de twee elkaar in alle rust wilden ontmoeten, kozen ze voor een supermarkt. ,,We deden alsof we elkaar niet kenden en sms’ten vanaf de andere kant van het pad’’, zegt Harry, die dus vermoedelijk geen beveiligers bij zich had. De prins hoopte onherkenbaar te zijn, maar dat lukte niet helemaal. ,,Er kwamen allerlei mensen naar me toe, die me raar aankeken of me gedag zeiden.’’

Quote Dan probeer je incognito te zijn, en denk je: oh, ik loop bijna tegen een verkeers­bord aan Prins Harry

Het duo liet zich niet van de wijs brengen en nam hun missie duidelijk serieus. Ze pakten dan ook daadwerkelijk boodschappen. ,,Ik schreef: ‘is dit het goeie?’’’, doet Harry hun geheime conversatie na. ,,Ze antwoordde: ‘nee, je moet bakpapier hebben’. Dus ik vroeg: waar is het bakpapier?’’’

De prins ontdekte een hele andere wereld toen hij in Engeland op straat steevast naar de grond keek om niet op te vallen. ,,Dan probeer je incognito te zijn, en denk je: oh, ik loop bijna tegen een verkeersbord aan. Oh, dat is iemands hond. Het is geweldig hoeveel kauwgom je ziet, hoeveel schoenen van mensen, het is bizar.’’

Nu hij met Meghan (39) in Amerika woont, ziet zijn leven er heel anders uit. ,,Ik kan mijn hoofd optillen. Mijn schouders hangen lager en die van haar ook. Ik kan rondlopen en me iets vrijer voelen. Ik kan Archie achterop de fiets nemen. Die kans zou ik in Engeland nooit hebben gehad’’, zegt hij, verwijzend naar hun 2-jarige zoontje.

Het stel nam vorig jaar afstand van hun rol als ‘senior' leden van het Britse koninklijk huis. Eigenlijk wilde Harry dat zo’n vijftien jaar geleden al doen. ,,Toen ik begin 20 was, dacht ik: deze baan wil ik niet, ik wil hier niet zijn, ik wil dit niet doen.’’

Quote Kijk wat het met mijn moeder heeft gedaan. Hoe kan ik ooit een vrouw en een gezin hebben als ik weet dat dit opnieuw gaat gebeuren? Prins Harry

Hij moest denken aan prinses Diana, die in 1997 om het leven kwam bij een auto-ongeluk terwijl ze werd achtervolgd door paparazzi. ,,Kijk wat het met mijn moeder heeft gedaan’’, beschrijft hij zijn gedachtes. ,,Hoe kan ik ooit een vrouw en een gezin hebben als ik weet dat dit opnieuw gaat gebeuren? Want ik weet hoe het werkt, ik wil hier geen deel van uitmaken.’’

Hij ging in therapie en besefte uiteindelijk dat hij niet kon veranderen in welke familie hij geboren was, maar wel zelf kon bepalen hoe hij de positie zou invullen. Hij besloot vooral andere mensen te helpen en zo zijn moeder trots te maken, bijvoorbeeld door de Invictus Games op te richten, een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen.

Prinsessenjurk

Het leven als royal is lang niet zo rooskleurig als kinderen vaak denken als ze een prinsessenjurk kopen, stelt Harry. Meghan had wel aandacht verwacht, maar niet zo benauwend.

,,Ze dacht dat het eerlijk zou zijn’’, zegt Harry. ,,Je bent een publiek figuur, je verwacht interesse in je leven. Maar je verwacht ook een privéleven te kunnen hebben. Dat je niet elke keer achternagezeten wordt als je een stap buiten de deur zet. Zelfs als je binnenblijft, door sociale media, ben je alsnog overal, terwijl je nergens bent.’’

Zelf kijkt hij binnenshuis overigens graag tv. Om wat voor programma’s gaat het dan? ,,Ik kijk alleen maar films over royals’’, grapt hij. ,,Dit is mijn leven, hier wil ik alles over weten.’’

