Harry en Meghan brengen ode aan alle moeders met foto van baby Archie

Video Jan Dulles ontroert met You Let Me Walk Alone in Beste Zangers

13:52 Jan Dulles (44) heeft de kijkers van de Songfestival-aflevering van Beste Zangers gisteravond flink weten te ontroeren met zijn vertolking van You Let Me Walk Alone. De zanger wordt op sociale media overladen met complimenten. ‘Pff, gewoon tranen over m’n wangen bij Beste Zangers. Jan Dulles, die kwam ff binnen.’