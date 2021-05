Hanson-broers als Russian Dolls in Amerikaanse versie The Masked Singer: ‘Jullie schrijven geschiedenis’

Raad mee Carlo Boszhard over dragqueen­show: ‘Iedereen zal erover praten’

9:26 In Make Up Your Mind maken vanavond zeven bekende mannen hun entree als dragqueen. Wie gaat er achter de extravagante outfit, enorme pumps en laag make-up schuil? Dat is aan het panel en de kijkers thuis. Presentator én medebedenker van het format Carlo Boszhard is door het dolle heen. ,,Iedereen zal erover praten.”