Hans van de Scheetjes heeft nieuwe liefde: ‘Voelt gewoon goed’

Hans ten Böhmer mag dan niet meer samen zijn met zijn ex Karin, hij weet prima zijn draai te vinden op Bonaire. In de nieuwe aflevering van Ik Vertrek, die vanavond te zien was, zagen we dat 'Scheetje' Hans zelfs alweer een prille liefde heeft. 'Het voelt gewoon goed. Je komt hier niet zomaar iemand tegen waar je een klikt mee hebt.'

Hans en Karin deden in 2016 mee aan Ik Vertrek. Te zien was hoe het duo een midgetgolfbaan opende op Bonaire en elkaar voortdurend ‘scheetje’ noemde. Zo kwamen ze aan hun bijnaam. In september werd bekend dat de twee uit elkaar gingen. Wat er precies is voorgevallen tussen Karin en Hans is onduidelijk, maar Karin is na een vakantie naar Nederland in ieder geval niet meer teruggekeerd naar Bonaire. Hans runt daarom nu de boel alweer een tijdje in zijn eentje.

,,Ze heeft besloten om niet meer terug te komen en mij in de steek te laten,’’ vertelt Hans vanavond in Ik Vertrek. Al het werk op de golfbaan moet daarom door hem alleen worden gedaan. ,,Ik krijg nu wel een beetje respect voor Karin. Ik heb nooit zo goed beseft wat ze allemaal deed hier.’’

Knock-out

Hans heeft een behoorlijk pittige periode achter de rug. Naast het vertrek van Karin heeft hij ook veel lichamelijke klachten. ,,Ik stond patat te bakken voor veertig kinderen en toen ben ik achterover gevallen. Knock-out.’’ Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en bleek achteraf een epileptische aanval te hebben gehad. ,,Ik ben nu alleen, dus ik moet echt beter voor mezelf gaan zorgen’’, zei hij daarover.

En nu is er dan een nieuwe vrouw in zijn leven: de 31-jarige Nina, die heeft aangeboden hem te ondersteunen op de golfbaan. ,,We sturen hartjes naar elkaar op WhatsApp. Dat vind ik toch wel heel lief. Het voelt gewoon goed, en je komt niet zomaar iemand tegen waar je een klikt mee hebt.’’

Daar waar Hans zijn leven rustig verder leidt, pakt ook Karin de draad weer op in Nederland. Ze is ‘enorm blij’ dat ze voor de tweede keer oma wordt en woont sinds kort in een bungalow op een camping in Tilburg. Of zij ooit nog een nieuwe liefde vindt? Daarvoor moet ze vertrouwen op het advies dat waarzegster Tineke haar geeft: ,,Als je weer zo zelfverzekerd bent als je altijd was, dan zul je zien dat alles weer op zijn plek valt.’’

