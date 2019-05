Hans Kraay jr. twee jaar langer bij FOX Sports te zien

,,Het is een duidelijk signaal dat de Salomonseilanden voorlopig niet meer hoeven bellen,’’ reageert Kraay jr. met een knipoog op de contractverlenging. ,,Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij FOX Sports. Ik vind niets leukers dan live voetbal kijken en na de wedstrijden mijn verbazing en bewondering uit te mogen spreken over waar we naar hebben gekeken. Dat - én de interviews met spelers en trainers - blijf ik de komende twee jaar met veel plezier doen.’’

Hans Kraay jr. versterkte het team van FOX Sports in de zomer van 2014. Volgens Rob Labree, Director Programming & Production bij FOX Sports, is hij sindsdien niet meer weg te denken bij de sportzender. ,,Hans brengt bij elke wedstrijd het enthousiasme van een echte liefhebber. Het maakt hem oprecht niet uit of hij de interviews doet bij de bekerfinale of de duels in de Keuken Kampioen Divisie analyseert. Hans is in interviews altijd recht voor z’n raap en zijn analyses bestaan uit klare taal,’’ aldus Labree.