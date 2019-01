Hans Klok stelt verhuizing naar Las Vegas noodgedwongen uit

Hans Klok tekende bij MGM, een film- en televisiestudio, een contract dat hem voor tien jaar verbindt aan optredens in Las Vegas. De shows, twee per dag en zes dagen per week, zullen worden opgevoerd in het theater aan de wereldberoemde Strip. Eerder, in 2007, mislukte het avontuur in Las Vegas, toen Klok voor halflege zalen kwam te spelen. Te groot aangepakt, concludeerde hij later. De setting is nu kleiner, maar als de shows een succes worden, zo stelde MGM, kan hij naar grotere zalen.

,,Je moet ook goed kijken naar het moment dat je daar gaat beginnen. Maart is een slechte maand om te openen, want dan is het in Las Vegas het rustigst’’, verklaart Klok die nu eind maart afreist voor pr-activiteiten, in april definitief over gaat en in mei gaat repeteren. Op 3 juni staat zijn eerste show gepland en is Klok, stelt hij lachend, straks ‘een jonkie op de Strip’. ,,Als je ziet wie daar allemaal optreden. Alles en iedereen is daar ouder. Elton John, Cher, Diana Ross. Ik ben aanstormend talent haha.’’