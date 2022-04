Hans Kazàn knapt op, nog wel in ziekenhuis

Hans Kazàn is dankzij de medicatie die hij krijgt iets opgeknapt, maar ligt nog altijd in het ziekenhuis in Spanje. Zijn echtgenote Wendy Kazàn laat aan het ANP weten dat de oorzaak van de extreme misselijkheid waaraan de bekende Nederlandse goochelaar (69) lijdt nog niet is gevonden.

,,Er zijn een aantal scans gemaakt en die waren goed, dus wat dat betreft zijn we wel gerustgesteld. Maar we hebben nog geen diagnose”, zegt Wendy Kazàn. Mogelijk ligt de oorzaak bij een van de medicijnen die hij slikt voor onder andere zijn hart, diabetes en cholesterol. ,,Ze zoeken nu uit of er in zijn medicatie iets zit waar hij niet tegen kan, maar dat is erg gecompliceerd”, stelt Kazàn.

De goochelaar, die in Spanje woont, werd maandag opgenomen in het ziekenhuis nadat hij daar vorige maand ook al twee weken verbleef vanwege misselijkheid en braken. Hij werd toen met spoed opgenomen omdat hij niets binnenhield. Uitgebreid onderzoek en diverse scans leverden in eerste instantie niets op, maar later werd overtollig maagzuur als oorzaak aangewezen. Met de medicatie die dat veroorzaakte is Kazan toen gestopt, dus de oorzaak moet nu elders gezocht worden.

Zolang de oorzaak deze keer niet wordt gevonden, blijft Kazan in het ziekenhuis, stelt zijn echtgenote. ,,Hij kan niet weg zonder dat ze weten wat het is. Zodra hij weer gaat eten, gaat het mis. Hij kan niets verdragen”, zegt Wendy, die hoop houdt dat de oorzaak snel boven tafel is. ,,Ze zoeken gewoon verder, het zijn uitgebreide onderzoeken dus dan kan het opeens snel gaan.”

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: