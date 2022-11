Hallo, ik heb kanker maakt na Televizier-Ster ook kans op Gouden Roos

De Gouden Roos is een van de meest prestigieuze Europese televisieprijzen. In totaal zijn er vijf programma’s in deze categorie in de race. Er zijn nog drie andere Nederlandse producties die kans maken op een prijs. De RTL-serie De Verraders is genomineerd in de categorie Reality. Kans op een prijs in de categorie Multiplatform maakt Nederland met de programma’s Stop it now (NPO Zapp/NTR) en Oorlogsstories II (NPO Zapp/EO).