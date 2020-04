Hallmark haalt Rumag-collectie offline na kritisch item Zondag met Lubach

Ilse DeLange boekt succes in Duitsland met nieuwe single

12:46 Ilse DeLange brengt vandaag haar nieuwe single Changes uit. De song, die door NPO Radio 2 is verkozen tot TopSong, gaat over hoe je uit je comfortzone moet stappen om tot veranderingen te komen bij jezelf en bij je omgeving. Het nummer wordt groot opgepakt in Duitsland, waar het vanaf zondag dient als intromuziek van Bauer Sucht Frau, de Duitse variant van Boer Zoekt Vrouw.