Halina Reijn tekent deal met prestigieus Amerikaans agentschap

Het regiedebuut van Reijn, Instinct, was een groot succes in Nederland. Het was de eerste productie die ze voor haar bedrijf Man Up, dat ze samen met Carice van Houten runt, maakte. Die speelde ook de hoofdrol in de film, samen met Marwan Kenzari. Instinct was de Nederlandse inzending voor de Oscars. Later volgde de Nederlandse serie Red Light.