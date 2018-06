Half miljoen Nederlanders zien nieuwe Jurassic World

Jurassic World: Fallen Kingdom ging afgelopen weekeinde in première in de Verenigde Staten. Ook daar is de film, die in Nederland al ruim twee weken draait, een hit. In het eerste weekeinde bracht Jurassic World: Fallen Kingdom 150 miljoen dollar in het laatje. Voorganger Jurassic World uit 2015 deed het iets beter in de VS, die bracht in het openingsweekeinde 208,8 miljoen dollar op.