Half jaar cel voor man die naakt in zwembad Kendall Jenner sprong

Een songfesti­val­de­cep­tie! Maar de schade voor Nederland blijft - voorlopig - beperkt

23 mei Hij is zelf ook the day after nog niet stuk te krijgen, maar Jeangu Macrooy beleefde zaterdag niettemin een pijnlijke avond in Ahoy. Dat zijn Birth of a new age niet bovenin zou meedoen in de finale van het Eurovisie Songfestival was geen verrassing, maar de 0 punten van de kijkers waren wel een klap in het gezicht van het gastland.