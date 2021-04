Hadewych Minis emotioneel over vertrek van haar broer: ‘Ik moet huilen als ik er weer aan denk’

videoHadewych Minis was vanavond tijdens de zevende aflevering van Sterren op het Doek bijzonder openhartig over de band met haar familie. In de Kleine Komedie vertelt ze Özcan Akyol over de hechte band met haar moeder en broer en het effect van de scheiding van haar ouders op haar als jong meisje. Ook spreekt ze openhartig over hoe ze haar angsten overwint en toch elke keer in het diepe springt.

Dat familie belangrijk is voor de actrice en zangeres weet presentator Özcan Akyol al, dus besluit hij tijdens het interview direct te vragen naar de hechte band tussen Minis en haar moeder. ,,We hebben heel veel contact’’, begint ze. ,,We bespreken echt alles, zij weet alles wel van mij.’’ Dat is overigens altijd zo geweest, want van jongs af aan spraken de twee al openhartig over hun gevoelens. Toch was haar moeder wel altijd streng voor haar. ,,Mijn moeder was altijd een beetje verlegen en stond meer op de achtergrond. Ik was als kind wel een soort wildebras en had ook wel de neiging om een beetje brutaal te zijn daar moest ze dan wel streng in zijn.’’

Minis’ ouders waren volledige tegenpolen. Daar waar haar moeder verlegen was, stond haar vader juist meer op de voorgrond. Dat zorgde eigenlijk nooit voor problemen, waardoor het voor haar als een verrassing kwam toen de twee gingen scheiden. ,,Het grappige was ook, toen zij zeiden: ‘Joris (haar broer, red.) en Hadewych, wij willen zo even met jullie praten’, zeiden we voor de grap tegen elkaar: ‘Oh jullie gaan zeker scheiden’. Toen moesten we heel hard lachen, maar toen zeiden mijn ouders dus echt dat ze gingen scheiden.’’

Dat Minis’ broer op zijn achttiende uiteindelijk ook het huis uit gaat om op kamers te gaan, vond ze ‘gruwelijk’. Als Özcan Akyol vraagt naar die tijd komen bij Minis de tranen. ,,Ik moet huilen als ik er weer aan denk’’, begint ze. ,,Het is denk ik echt de allerliefste persoon die ik ooit heb meegemaakt.’’ Minis woonde van gemis zelfs op zijn kamer en sliep in zijn bed. Haar broer woont inmiddels in Maastricht en Minis in Amsterdam, maar bellen kunnen de twee niet, want daar praten ze allebei te veel voor. Maar, vervolgt ze: ,,Als we elkaar zien, is het altijd helemaal goed.’’

Toen Minis begon op de theateracademie voelde ze direct dat ze op haar plek zat, maar de grote randstad bracht ook zo haar onzekerheden met zich mee. ,,Ik had toch echt wel twijfels of ik wel goed genoeg was en ik was heel erg onder de indruk van mensen die duidelijk meer ervaring hadden.’’ Ze had nog geen idee wie ze echt was, maar had juist het idee dat haar medeleerlingen dat wel hadden.

Die zwakte en kwetsbaarheid van vroeger heeft haar juist nu heel veel opgeleverd. ,,Ik ben nergens bang voor. Ik ben weleens onzeker, maar ik ben nooit bang. Ik ben een heel kwetsbaar iemand, maar ik voel me echt op mijn sterkst. Sterker dan ooit.’’