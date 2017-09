Had ik na die scheten zin in wéér een uur Andre Hazes jr?

Het toen eenmalige The Story Of My Lif e viel me nogal tegen vorig tv-seizoen. U weet wel, Yolanthe en Wesley lieten zich achtereenvolgens schminken tot kwieke senioren en daarna tot stokoude besjes, terwijl ze ondertussen met Linda de Mol over hun toekomstideeën en -dromen praatten.

Ik had bijvoorbeeld graag meer willen zien van de urenlange transformatie en het gesprek bleef me te veel aan de oppervlakte steken. Al kan het er natuurlijk ook mee te maken hebben gehad dat we al zoveel zien en weten van Yo en Wes.

Dat laatste geldt bepaald ook voor André Hazes jr. en zijn vriendin Monique, die gisteravond de eerste van een reeks The Story of My Life’s openden. Je kunt de tv tegenwoordig niet aanzetten of die guitige Hazes-kop verschijnt: zingend, presenterend, babbelend in een talkshow of scheten latend in de auto naast Mo in zijn eigen reallifesoap. Heb je er dan nog zin in om wéér een uur naar hem te gaan kijken?