Hackte John de Mol de kijkcijfers van Utopia?

Utopia stopt. Tja. Nu moet ik misschien zeggen dat ik dat erg vind, maar nee. Sorry. Ondanks dat ik een junkie ben van allerlei soorten reality - Big Brother heb ik gevroten, net als De Bus, Big Diet en niet te vergeten al die reallifesoaps van BN’ers - heeft Utopia me nooit gegrepen. Dat gemuts in die loods ergens in het Gooi, al die schreeuwende deelnemers die er alleen maar zaten met als doel beroemd te worden, de fans die er op gezette tijden in- en uitliepen - het was het gewoon niet voor mij.

Maar er is wel iets geks met Utopia. Wij journalisten waren afgelopen jaren wél enorm met het fenomeen bezig. Bij de aftrap van John de Mols poging de ideale samenleving te creëren, verschenen er paginagrote reportages. Toen het project een jaar verlengd werd idem dito. En ik geloof dat deze krant wel drie keer een verhaal heeft gebracht over hoe het toch kon dat er volgens Stichting Kijkonderzoek dagelijks tussen 20.00 en 20.30 uur 500.000 tot 600.000 mensen aan de buis gekluisterd zaten, terwijl niemand iemand kent die ooit langer dan vijf minuten keek naar het SBS-programma. En nu net ook weer was ‘Utopia stopt’ het tweede of derde item in het NOS-Journaal op Radio1.

Over die kijkcijfers gaat trouwens nog wel een goede roddel de ronde in Hilversum. Omdat ook daar niemand de betrekkelijk hoge scores snapt, is de theorie dat De Mol dagelijks de website van Kijkonderzoek hackt of laat hacken om de cijfers een beetje op te krikken. Zo graag wilde hij namelijk dat zijn project zou slagen. Klopt vast niet, maar het is wél een leuk verhaal.

Ik moet mijn opmerking dat ik helemaal geen Utopia-fans ken trouwens wel een beetje nuanceren. Er zijn twee collega’s die je verslaafd mag noemen. En ik mag Mary uit Boer zoekt Vrouw, die ene logée van boer Geert, natuurlijk niet vergeten. Die deed haar bekentenis tijdens het schillen van de aardappels aan de Groningse keukentafel, weet u nog?