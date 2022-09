Haagse bands doen het goed in Top 40, Goldband snelste stijger

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 24 september. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 13 stijgers en 17 zakkers.

39 (--) SUPER FREAKY GIRL- Nicki Minaj

Nicki Minaj wist met Super Freaky Girl haar derde Amerikaanse nummer 1-hit te scoren. Het nummer was, na Doo Wop (That Thing) van Lauryn Hill, pas de tweede van een vrouwelijke rapper die van niets op 1 wist binnen te komen. In het nummer hoor je vooral Super Freak, het nummer waarmee Rick James in 1981 twee weken op nummer 2 stond. Daarna was die hit ook te horen in U Can’t Touch This van MC Hammer en Superfreak van de BeatFreakz.

De meest succesvolle vrouwelijke rapper uit de Top 40 pakt deze week haar 16e Top 40-hit en komt binnen op nummer 39.

11 (23) NOODGEVAL- Goldband

Zelf noemt zanger Boaz het nummer ‘best wel een goed liedje’. Nou, Boaz… dat begint ook de rest van Nederland te vinden, want Noodgeval is deze week de snelste stijger in de lijst. Met twaalf plaatsen winst komt Goldband op nummer 11. Daarmee missen ze op-een-haar-na de top 10 en dat had een unieke top 10 kunnen opleveren met drie Haagse bands. Son Mieux blijft zitten op nummer 6 en Di-Rect zakt een plekje naar nummer 9.

8 (12) KWIJT- Suzan & Freek

De afgelopen twee weken hadden we geen Nederlandstalige hit in de top 10 van de Nederlandse Top 40. Suzan en Freek vullen die ‘leegte’ deze week op want Kwijt klimt van 12 naar 8. Daarmee is de 7e top 10-hit voor het Nederlandse duo een feit. Ook staan ze daarmee meteen in de top 4 van Nederlandse duo’s met de meeste top 10-hits achter 2 Unlimited, 2 Brothers On The 4th Floor en Charly Lownoise & Mental Theo.

1 ( 2) I’M GOOD (BLUE)- David Guetta & Bebe Rexha

Rosa Linn heeft met Snap één van de zeven zittenblijvers te pakken – op nummer 3. Een plekje hoger zien we de nummer 1 van vorige week, Calm Down van Rema. Na vier weken op nummer 1 moest hij ruimte maken voor de man die al zo verschrikkelijk lang in de wachtkamer heeft gezeten. Hij had er 58 eerdere hits voor nodig en stond al 813 weken in de lijst. Maar nog steeds was die felbegeerde nummer 1-hit er niet voor David Guetta. Met zijn derde Top 40-hit die hij met Bebe Rexha maakte is het dan eindelijk raak: I’m Good (Blue) is voor de Franse dj en producer zijn eerste nummer 1-hit.

