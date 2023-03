Gwyneth Paltrow ontkent schuld aan skiongeluk uit 2016

Gwyneth Paltrow heeft vrijdag in de rechtbank ontkend dat zij schuldig is aan het veroorzaken van een ongeluk op een skipiste in Utah. Volgens het vermeende slachtoffer Terry Sanderson zou de actrice in 2016 op de piste tegen hem zijn opgebotst, waarbij hij hersenletsel en gebroken ribben opliep.

De 50-jarige Paltrow verklaarde in de rechtbank dat juist het tegenovergestelde het geval was. Volgens de actrice botste Sanderson bij het ongeluk van achteren op haar. ,,Ik was aan het skiën en er kwamen twee ski’s tussen die van mij, waardoor mijn benen uit elkaar gedrukt werden. Ik voelde een lichaam tegen me aanduwen en ik hoorde een gek gekreun”. Aanvankelijk vroeg de actrice zich door dat gekreun af of het om een grap ging.

Volgens Paltrow was het geen harde klap, maar vielen zij en Sanderson wel op de grond. De actrice verklaarde dat ze daarbij haar knie verdraaide. Paltrow trok ook de verklaring van de enige getuige van het ongeluk in twijfel. Volgens haar stond de getuige, een vriend van het slachtoffer, te ver weg om twee mensen in skikleding te kunnen onderscheiden.

De Oscarwinnares reageerde ook op de beschuldigingen dat zij de plaats van het ongeluk had verlaten zonder te checken of het goed ging met Sanderson. Zij zou pas zijn weggegaan nadat iemand anders tegen haar had gezegd dat zij mocht vertrekken. ,,Ik heb het ongeval niet veroorzaakt, dus ik kan geen schuld hebben aan wat er daarna met hem is gebeurd”, zei Paltrow verder.

Sanderson eist een schadevergoeding van bijna 300.000 euro in de zaak. Het proces gaat volgende week verder. Dan zullen onder anderen ski-instructeurs en de kinderen van Paltrow, die mee waren op skivakantie, een verklaring afleggen.

